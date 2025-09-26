Doppio recupero per Conte | rientrano Rrahmani e Mazzocchi
Antonio Conte può sorridere in vista del big match di domenica sera a San Siro. Il tecnico . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
In questa notizia si parla di: doppio - recupero
Recupero della vista grazie alla terapia genica a doppio vettore: la prima sperimentazione italiana
Serie D: il recupero. Milan Futuro, solo rimpianti dopo la “prima“ in casa. Spreca il doppio vantaggio e il Leon rimonta
Inter Sassuolo, c’è un doppio recupero per Chivu: si rivedono Lautaro e Darmian, le condizioni
I padroni di casa crollano in pieno recupero, Cuppone firma il blitz dei pugliesi. Decisiva soprattutto l'espulsione dell'ex Capomaggio sul doppio vantaggio locale - facebook.com Vai su Facebook
Stop per Wesley e Hermoso, Gasperini spera nel doppio recupero https://roma.repubblica.it/cronaca/2025/09/19/news/stop_per_wesley_e_hermoso_gasperini_spera_nel_doppio_recupero-424857395/?rss&ref=twhl… - X Vai su X
Doppio recupero per Conte: rientrano Rrahmani e Mazzocchi - Doppio recupero per Conte: rientrano Rrahmani e Mazzocchi Antonio Conte può sorridere in vista del big match di domenica sera a San Siro. Si legge su forzazzurri.net
Gazzetta - Rientrano i senatori - Come riferisce Gazzetta, oggi Igor Tudor insegue un doppio obiettivo: battere il Verona e staccare il Napoli di Antonio Conte, che giocherà soltanto lunedì contro il Pisa. tuttojuve.com scrive