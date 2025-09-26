Doppio colpo Inter uno arriva subito | affare da 30 milioni | CMIT

Calciomercato.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Antenne sempre dritte per l’Inter sul mercato: Marotta e Ausilio pianificano un nuovo colpo per il mercato di gennaio L’ Inter cerca continuità di risultati in campo dopo le due vittorie di fila contro Ajax e Sassuolo, mentre fuori continua l’opera di monitoraggio sul mercato della dirigenza nerazzurra. Marotta, presidente dell’Inter (LaPresse) – Calciomercato.it Antenne sempre dritte anche con la campagna trasferimenti chiusa per Ausilio e soci, con il Ds interista che di recente ha rimandato al mittente la corte dell’ Al-Hilal di SImone Inzaghi in Arabia Saudita per continuare il matrimonio con la ‘Beneamata’. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

doppio colpo inter uno arriva subito affare da 30 milioni cmit

© Calciomercato.it - Doppio colpo Inter, uno arriva subito: affare da 30 milioni | CM.IT

In questa notizia si parla di: doppio - colpo

Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte: Pradè studia il doppio colpo per accontentare Pioli

Doppio colpo Roma: arrivano due top player per Gasperini

Il Napoli vicino al doppio colpo, Lang e Beukema sono ormai a un passo dagli azzurri

doppio colpo inter arrivaDoppio colpo Inter, uno arriva subito: affare da 30 milioni | CM.IT - L'Inter pianifica un nuovo colpo per la finestra di gennaio: c'è un nome in particolare sul taccuino di Marotta e Ausilio ... calciomercato.it scrive

COLPO INTER: ARRIVA GUARIN! - La notizia non è ancora ufficiale, ma secondo le ultime indiscrezioni i nerazzurri avrebbero trovato l'accordo sia col ... Scrive calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Doppio Colpo Inter Arriva