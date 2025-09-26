Dopo un fruttuoso periodo in Early Access arriva Farthest Frontier 1.0

Il gestionale di città medievale sviluppato da Crate Entertainment, sta per vedere vedere la luce dopo un fruttuoso periodo in Early Access, partita da Agosto 2022. Dopo innumerevoli back e miglioramenti, Farthest Frontier è pronto a offrire l’esperienza completa di simulazione di costruzione e sopravvivenza, portando con sé nuove funzionalità e una maggiore profondità e realismo. Quando arriverà? il prossimo 23 Ottobre, se volete approfittarne ora, il prezzo sulla pagina Steam è ancora quello dell’ Early Access, ma chissà che non scenda durante i Saldi Autunnali di Steam in arrivo a fine mese. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

