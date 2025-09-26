Il gestionale di città medievale sviluppato da Crate Entertainment, sta per vedere vedere la luce dopo un fruttuoso periodo in Early Access, partita da Agosto 2022. Dopo innumerevoli back e miglioramenti, Farthest Frontier è pronto a offrire l’esperienza completa di simulazione di costruzione e sopravvivenza, portando con sé nuove funzionalità e una maggiore profondità e realismo. Quando arriverà? il prossimo 23 Ottobre, se volete approfittarne ora, il prezzo sulla pagina Steam è ancora quello dell’ Early Access, ma chissà che non scenda durante i Saldi Autunnali di Steam in arrivo a fine mese. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Dopo un fruttuoso periodo in Early Access, arriva Farthest Frontier 1.0