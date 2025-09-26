Dopo tre medaglie Udine la ritenta | un' altra gara di informatica un concorrente dal Copernico

Udinetoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo aver ospitato le Olimpiadi italiane di informatica ed essere giunti ieri alla premiazione, ora su Udine grava il compito di impressionare giovani studenti di informatica da tutto il mondo balcanico. Questa mattina, infatti, è stata presentata nella sala Ajace del Comune l'edizione numero 32. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dopo - medaglie

Tete e Thomas, album di medaglie. Martinenghi: argento dopo l’incubo. Ceccon è di bronzo oltre la fatica

Apnea, Alessia Zecchini torna sul tetto del mondo dopo quattro anni! 3 medaglie per l’Italia

Nadia Battocletti non pensa alle vacanze dopo le medaglie ai Mondiali: “Giovedì sarò all’università”

Cerca Video su questo argomento: Dopo Tre Medaglie Udine