Blevio (Como), 26 settembre 2025 – L’intervento più urgente e significativo di ieri per contrastare l’emergenza maltempo, è stata la posa del ponte Bailey sulla strada provinciale Lariana a Blevio, necessaria per garantire la sicurezza della carreggiata nel tratto che conduce al centro abitato. Il ponte, lungo 12 metri e largo 6, consente il transito anche dei mezzi pesanti, garantendo così la completa riapertura al traffico della strada provinciale. Lambro sotto la lente. Monza rimuove i detriti: "Situazione delicata" “Si tratta di una struttura modulare in acciaio - spiega il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca - nata come soluzione militare durante la Seconda guerra mondiale e oggi utilizzata nelle emergenze stradali proprio come quella che si era verificata a Blevio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dopo l’ondata di maltempo Blevio si rimbocca le maniche: un ponte per gli aiuti e provinciale “rinforzata”