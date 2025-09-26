Dopo l’ondata di maltempo Blevio si rimbocca le maniche | un ponte per gli aiuti e provinciale rinforzata
Blevio (Como), 26 settembre 2025 – L’intervento più urgente e significativo di ieri per contrastare l’emergenza maltempo, è stata la posa del ponte Bailey sulla strada provinciale Lariana a Blevio, necessaria per garantire la sicurezza della carreggiata nel tratto che conduce al centro abitato. Il ponte, lungo 12 metri e largo 6, consente il transito anche dei mezzi pesanti, garantendo così la completa riapertura al traffico della strada provinciale. Lambro sotto la lente. Monza rimuove i detriti: "Situazione delicata" “Si tratta di una struttura modulare in acciaio - spiega il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca - nata come soluzione militare durante la Seconda guerra mondiale e oggi utilizzata nelle emergenze stradali proprio come quella che si era verificata a Blevio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: dopo - ondata
Webuild, ondata di commenti positivi dagli analisti dopo i risultati del semestre oltre le attese
Ritorna il tuo show preferito di hgTV dopo l’ondata di cancellazioni
Ondata di caldo sull’Italia: picchi sino a 37/39°C dal weekend, a Sud anche per tutta la settimana dopo Ferragosto
#Tg2000 - #Monza, la protesta dei cittadini dopo l’ondata di #maltempo. Circolazione in tilt #25settembre #Tv2000 @tg2000it - X Vai su X
Tg3. . È stato ritrovato dopo tre giorni il corpo della turista tedesca dispersa in Piemonte, colpito dall'ondata di maltempo che sta investendo l'Italia. Stato d'emergenza in Veneto, strade chiuse in provincia di Como e disagi in Brianza. Elisa D'Alto e Alvise Losi p Vai su Facebook
Emergenza maltempo, arriva il ponte: alle 9 a Blevio richiude la Lariana per i lavori - Oggi si spera nel sole, previsto per gran parte della giornata, per poter procedere con i lavori di ripristino dopo l’ondata di maltempo. Come scrive comozero.it
Blevio in ginocchio dopo i nubifragi - Nel borgo si lavora per tornare alla normalità. rainews.it scrive