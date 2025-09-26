Dopo le dimissioni torna Paratici | l’accordo era già scritto

Un clamoroso colpo di scena per la carriera di Fabio Paratici, ex ds della Juventus: accordo e firma dopo le dimissioni Ben 30 mesi lontano dai riflettori, in disparte, per una squalifica che è cessata in via ufficiale lo scorso luglio. Fabio Paratici è pronto a fare ritorno nel grande calcio, dalla porta principale, da protagonista come già accaduto nella sua importante carriera dirigenziale. (Ansafoto) – Calciomercato.it Sampdoria, Juventus e poi il Tottenham, nel 2021. Nel 2023 la decisione di estendere la squalifica anche in ambito internazionale, colpendo l’ex ds bianconero che si è ritrovato costretto a fare un passo indietro e a lasciare gli ‘Spurs’. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

