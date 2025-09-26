Fuoco e fiamme, fantasie psichedeliche, completi hawaiani, disegni che sembrano presi in prestito da pitture astrattiste: c'era una volta – ma erano gli anni Novanta – in cui le maglie da portiere sembravano planare da un universo alternativo. Era una libertà creativa che derivava da una necessità pratica, quella di distinguere il kit dagli altri dieci giocatori di movimento – perciò non c'era alcun bisogno di doversi identificare nei colori tradizionali –, e da una volontà più ampia di dare allo sportswear un linguaggio espressivo diverso. Con il tempo avremmo capito a fondo che tutto quell'apparato estetico altro non era che uno dei tanti filoni dello streetwear, ma all'epoca ancora non lo sapevamo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

Dopo decenni in cui le maglie da portiere sono state sempre uguali a se stesse, ora tornano a far parlare di sé finalmente