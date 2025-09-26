Dopo appello di Mattarella Pd chiede di portare gli aiuti a Gaza tramite il Patriarcato Latino di Gerusalemme

La delegazione italiana a bordo della Flotilla, di cui fanno parte anche i parlamentari Scotto e Corrado, ha risposto all'appello del presidente Mattarella di consegnare gli aiuti a Gaza affidandosi alla mediazione al Patriarcato latino di Gerusalemme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

