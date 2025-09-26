Donne vittime di violenza | prime assunzioni alla Regione Siciliana
ABBONATI A DAYITALIANEWS Un passo storico per la tutela delle vittime. Per la prima volta, la Regione Siciliana ha assunto due donne vittime di gravi violenze che hanno subito sfregi permanenti al volto. Questa mattina, davanti alla dirigente generale del Dipartimento della Funzione Pubblica, Salvatrice Rizzo, Barbara Bartolotti e P. D. L. hanno firmato il loro contratto di lavoro inquadrato nella categoria C (Assistente). La legge che ha reso possibile l’inserimento. L’assunzione è stata resa possibile grazie alla legge regionale 3 del 2024, che prevede la priorità di impiego per donne che hanno subito aggressioni con sfregi permanenti al volto e per i figli di vittime di femminicidio, purché residenti in Sicilia e nel rispetto delle risorse disponibili. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
