Donnarumma saluta il Psg con una lettera a ciascun compagno | Siamo stati un collettivo speciale

Gazzetta.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portiere dell'Italia e del City racconta di avere detto addio ai vecchi compagni scrivendo a tutti: "Siamo arrivati dove volevamo e abbiamo alzato la Champions perché abbiamo fatto il lavoro insieme. E' stato davvero speciale". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

donnarumma saluta il psg con una lettera a ciascun compagno siamo stati un collettivo speciale

© Gazzetta.it - Donnarumma saluta il Psg con una lettera a ciascun compagno: "Siamo stati un collettivo speciale"

In questa notizia si parla di: donnarumma - saluta

Donnarumma saluta il PSG, la Serie A resta solo un sogno? Quale club potrebbe acquistarlo

Donnarumma saluta il PSG: “Sono deluso e scoraggiato. Qualcuno …” | FOTO

Donnarumma saluta Parigi "Hanno deciso che sono fuori dal gruppo"

donnarumma saluta psg letteraDonnarumma: «Con il Psg non è finita così male come sembra dall’esterno, spero di vincere il Pallone d’Oro» - Yashin Trophy e addio Psg: Donnarumma racconta emozioni, amore per i compagni e nuovi obiettivi con il Manchester City. Secondo ilnapolista.it

PSG, Donnarumma saluta commosso i tifosi - Il portiere, rimasto fuori dal progetto del club parigino, si trova in campo al Parco dei Principi per ringraziare i tifosi. Lo riporta gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Donnarumma Saluta Psg Lettera