Donnarumma saluta il Psg con una lettera a ciascun compagno | Siamo stati un collettivo speciale
Il portiere dell'Italia e del City racconta di avere detto addio ai vecchi compagni scrivendo a tutti: "Siamo arrivati dove volevamo e abbiamo alzato la Champions perché abbiamo fatto il lavoro insieme. E' stato davvero speciale". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: donnarumma - saluta
Donnarumma saluta il PSG, la Serie A resta solo un sogno? Quale club potrebbe acquistarlo
Donnarumma saluta il PSG: “Sono deluso e scoraggiato. Qualcuno …” | FOTO
Donnarumma saluta Parigi "Hanno deciso che sono fuori dal gruppo"
“Ciao bel fioeu”. Ruud #Gullit, olandese saluta così Gianluigi #Donnarumma. In milanese. Milano rimane nell’anima Il #Milan pure Bravo Gigio ? - X Vai su X
Donnarumma, primi esaltanti giorni a Manchester. E Alisson spunta nell'hotel del Napoli: chi è andato a salutare - facebook.com Vai su Facebook
Donnarumma: «Con il Psg non è finita così male come sembra dall’esterno, spero di vincere il Pallone d’Oro» - Yashin Trophy e addio Psg: Donnarumma racconta emozioni, amore per i compagni e nuovi obiettivi con il Manchester City. Secondo ilnapolista.it
PSG, Donnarumma saluta commosso i tifosi - Il portiere, rimasto fuori dal progetto del club parigino, si trova in campo al Parco dei Principi per ringraziare i tifosi. Lo riporta gianlucadimarzio.com