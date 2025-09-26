Donnarumma Fs | Siamo a buon punto nell' uso delle risorse del Pnrr sulle ferrovie – Il video

"I disagi inevitabili perché ci sono stati 1200 cantieri aperti in tutta l'estate. Ciò nonostante i dati di puntualità sono stati migliori del 10% rispetto a quelli dell'anno scorso. Andiamo avanti a ritmo serrato. La metà del 2026 si avvicina, ma noi investiamo più o meno un miliardo al mese. Siamo a buon punto con gli obbiettivi del Pnrr" così l'ad di Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma, a margine della presentazione alla stazione Termini del nuovo treno Frecciarossa 1000.

Donnarumma (Fs): "Siamo a buon punto nell'uso delle risorse del Pnrr sulle ferrovie" - (Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2025 "I disagi inevitabili perché ci sono stati 1200 cantieri aperti in tutta l'estate.

Fs investe oltre 1,3 miliardi per 46 nuovi Frecciarossa - Fs accelera sull'innovazione con un investimento da oltre 1,3 miliardi per mettere in campo il Frecciarossa 1000 di nuova generazione.