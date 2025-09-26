Donnarumma Fs | Siamo a buon punto nell' uso delle risorse del Pnrr sulle ferrovie – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2025 "I disagi inevitabili perché ci sono stati 1200 cantieri aperti in tutta l'estate. Ciò nonostante i dati di puntualità sono stati migliori del 10% rispetto a quelli dell'anno scorso. Andiamo avanti a ritmo serrato. La metà del 2026 si avvicina, ma noi investiamo più o meno un miliardo al mese. Siamo a buon punto con gli obbiettivi del Pnrr" così l'ad di Ferrovie dello Stato Stefano Donnarumma, a margine della presentazione alla stazione Termini del nuovo treno Frecciarossa 1000. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

