Donnarumma | Con il Psg non è finita così male come sembra dall’esterno spero di vincere il Pallone d’Oro

In un’intervista rilasciata a L’Équipe e France Football, Gianluigi Donnarumma si racconta a cuore aperto: dalle emozioni vissute al Psg, al legame con i compagni, fino ai nuovi obiettivi con il Manchester City. Una chiacchierata ricca di aneddoti sulla carriera e sul ruolo di portiere. L’intervista a Donnarumma. Durante la presentazione dei trofei vinti dal Psg, lo scorso 22 agosto, i tuoi ormai ex compagni ti hanno spinto verso il pubblico per essere celebrato, mentre il club ti indicava l’uscita. Che emozioni hai provato in quel momento? «È stato molto emozionante, perché ho instaurato ottimi rapporti con tutti i miei compagni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

