Donnarumma | Con il Psg non è finita così male come sembra dall’esterno spero di vincere il Pallone d’Oro
In un’intervista rilasciata a L’Équipe e France Football, Gianluigi Donnarumma si racconta a cuore aperto: dalle emozioni vissute al Psg, al legame con i compagni, fino ai nuovi obiettivi con il Manchester City. Una chiacchierata ricca di aneddoti sulla carriera e sul ruolo di portiere. L’intervista a Donnarumma. Durante la presentazione dei trofei vinti dal Psg, lo scorso 22 agosto, i tuoi ormai ex compagni ti hanno spinto verso il pubblico per essere celebrato, mentre il club ti indicava l’uscita. Che emozioni hai provato in quel momento? «È stato molto emozionante, perché ho instaurato ottimi rapporti con tutti i miei compagni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: donnarumma - finita
"Deluso e amareggiato". È finita tra Donnarumma e il Psg. Ecco dove può andare ora
Donnarumma: «Con il Psg non è finita così male come sembra dall’esterno, spero di vincere il Pallone d’Oro» Intervistato da France Football: «Essere bravo coi piedi è tra le tre qualità principali, ma per me la caratteristica fondamentale di un portiere resta par - facebook.com Vai su Facebook
MCFC DONNARUMMA - X Vai su X
Donnarumma: «Con il Psg non è finita così male come sembra dall’esterno, spero di vincere il Pallone d’Oro» - Yashin Trophy e addio Psg: Donnarumma racconta emozioni, amore per i compagni e nuovi obiettivi con il Manchester City. Come scrive ilnapolista.it
"Deluso e amareggiato". È finita tra Donnarumma e il Psg. Ecco dove può andare ora - Dopo tanti rumors degli ultimi giorni, la conferma è arrivata dallo stesso portiere della Nazionale con una lettera ... Riporta ilgiornale.it