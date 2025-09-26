Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Caso Garlasco, parla l’ex procuratore Venditti: “Offeso come uomo e come magistrato”. Poi l’appello a Nordio thesocialpost.it
Garlasco, ipotesi corruzione per altri pubblici ufficiali. Le intercettazioni di Andrea Sempio: «Paghiamo ... ilmessaggero.it
Gravina soddisfatto: «Nomina di Sessa commissario per gli stadi notizia positiva per il Paese» internews24.com
A goofy movie: il tesoro sottovalutato della Disney degli anni ’90 jumptheshark.it
La proposta choc dell’influencer con parte intima rara per gli assorbenti usati: ‘I fan li vogliono’ notizieaudaci.it
Marche, l’ultimo miglio Ricci lo percorre in treno ilmanifesto.it
Firenze, la bandiera della Pace più grande al mondo sulle scale di San Miniato al Monte
Firenze, 26 settembre 2025 – Una grande bandiera della Pace. Anzi, la più grande bandiera della Pac... ► lanazione.it
Estrazioni Lotto 27 Settembre 2025: Numeri Vincenti, SuperEnalotto e 10eLotto
Ti sei giocato i tuoi numeri fortunati? È il momento di scoprire i risultati dell’estrazione Lotto ... ► atomheartmagazine.co
Garlasco, le nuove speranze di Alberto Stasi. Per la famiglia Poggi un altro choc: «La ferita non si chiude»
A Garlasco non c?è pace. Tanto per i residenti ?comuni? quanto per i genitori di Chiara Poggi, uccis... ► ilmessaggero.it
Probabile formazione Atalanta contro la Juve, Juric ha deciso ben 9 titolari: gli ultimi aggiornamenti sulle scelte dei bergamaschi. Cosa filtra su Lookman
di Redazione JuventusNews24Probabile formazione Atalanta contro la Juve, Juric ha deciso ben 9 titol... ► juventusnews24.com
Garlasco, gli appunti sparsi per la casa e le intercettazioni ?cambiate?: cosa non torna nell?inchiesta sulla morte di Chiara Poggi
Dall?ascolto delle intercettazioni alla loro trascrizione il percorso può rivelarsi scivoloso. In al... ► ilmessaggero.it
ProPal arrestati, Ilaria Cucchi: grave repressione nei confronti di minori
Doveva essere una conferenza stampa, è diventata un’assemblea pubblica con decine di interventi e a... ► ilmanifesto.it
I migliori horror su netflix per halloween
Con l’arrivo dell’autunno e la prossima festività di Halloween, molte persone cercano serie TV che ... ► jumptheshark.it
Magic: The Gathering Secret Lair e PlayStation svelano le carte con Joel, Ellie, Kratos, Nathan Drake e tanti altri
La collaborazione tra Wizards of the Coast e PlayStation porta in Magic: The Gathering alcuni dei p... ► game-experience.it
Affari Tuoi, cosa parte in studio: gaffe clamorosa
Una gaffe non passata inosservata quella avvenuta durante la puntata di Affari Tuoi. Al centro, anc... ► liberoquotidiano.it
Gravina soddisfatto: «Nomina di Sessa commissario per gli stadi notizia positiva per il Paese»
di RedazioneGravina soddisfatto di Sessa. Il presidente della FIGC: «Accelererà i processi di ammode... ► internews24.com
Accadde oggi: 27 settembre, Francois Champollion decodifica i geroglifici
La famosissima Stele di Rosetta, conservata al British Museum di Londra, ha permesso di conoscere i... ► fremondoweb.com
Garlasco, interviene la mamma di Andrea Sempio: “Non conosciamo l’ex pm, ennesima accusa vergognosa”
La mamma di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, è intervenuta in diretta a Quarto Grado in merito a un'... ► fanpage.it
Inaccuratezze storiche nella prima stagione di house of guinness su netflix
Il panorama delle produzioni televisive storiche si arricchisce di nuovi titoli che, pur prendendo ... ► jumptheshark.it
«Muro di droni», la Ue blinda il fianco est dalle incursioni russe
Sui cieli scandinavi nuove incursioni di droni. Nella notte tra mercoledì e giovedì è stato ancora ... ► ilmanifesto.it
WWE/AEW: I voti di Dave Meltzer a All Out e Wrestlepalooza
La scorsa settimana abbiamo avuto una domenica che ci ha regalato la prima battaglia tra la W... ► zonawrestling.net
Delitto Garlasco: ex procuratore Venditti, mai preso soldi o benefit
Milano, 26 set. (LaPresse) – “Non ho mai preso soldi o benefit. Nessuno, vada come vada, al di là ... ► lapresse.it
Battlefield 6 è un gioco da 7,5 a causa della campagna deludente, secondo un noto leaker
Battlefield 6 era atteso come un ritorno in grande stile per la storica serie sparatutto di Electro... ► game-experience.it
I capricci del principe Andrea sul jet di Epstein, i nuovi documenti: la visita dopo l’evento contro la crudeltà sui bambini. Spunta il nome di Elon Musk
Nella lista degli amici più stretti di Jeffrey Epstein, il nome del principe Andrea ritorna più vo... ► open.online
Bake off italia 26 settembre: gianluca vince il grembiule blu, nessuna eliminazione per i giudici
Una serata all’insegna delle emozioni ha caratterizzato la puntata di Bake Off Italia andata in ond... ► jumptheshark.it
Reazione a Catena 26 settembre 2025: i Cima di Rapa vincono ancora
Il video dell’Ultima Catena di Reazione a Catena di stasera, 26 settembre 2025. Il gioco di Rai1, an... ► ascoltitv.it
Finito l’incubo di Gaetano Nicosia, ritrovato il giovane rapito: le sue condizioni dopo ventiquattr’ore col fiato sospeso
Dopo quasi 24 ore di tensione e angoscia è finito l’incubo per Gaetano Nicosia, il 17enne di Vittor... ► notizie.com
La portavoce della Flotilla Maria Elena Delia: Grazie a Mattarella, ma non accettiamo sua proposta – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 26 settembre 2025 Abbiamo ricevuto la proposta da parte del presidente Matta... ► open.online
Ddl Calderoli, nessun cambio di passo, la montagna può attendere
Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge “Calderoli” per la promozione e il ric... ► ilmanifesto.it
Sophie Codegoni, caduta rovinosa alla Milano Fashion Week: “Mezza gamba spaccata e piena di lividi”
Milano è di nuovo protagonista con la sua Fashion Week, tra sfilate, ospiti internazionali ed event... ► thesocialpost.it
LIVE Ryder Cup 2025 in DIRETTA: USA Europa 2 4, finale di prima giornata al cardiopalma
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.48 Grande tee shot di Burns alla diciassette. 23.47 In... ► oasport.it
Segnala, risultato e obiettivi come Mane e Ronaldo vedono i campioni
2025-09-26 21:58:00 Il web non parla d’altro: Sadio Mane e Cristiano Ronaldo sono stati in bersagl... ► justcalcio.com
Cellulari hackerati e speaker per trasmettere bugie
Non aveva bisogno di posizionare diffusori audio né di hackerare i cellulari: i palestinesi a Gaza ... ► ilmanifesto.it
Netanyahu all'Onu: "A Gaza non c'è fame" | Ad Hamas: "Rilasciate gli ostaggi, se lo farete vivrete altrimenti Israele vi darà la caccia"
Accolto da fischi e applausi in un'aula semivuota, il premier israeliano nega il genocidio nella Str... ► tgcom24.mediaset.it
Otto e Mezzo, Bocchino smentisce Augias: "Dico quello che voglio"
Anche Corrado Augias boccia la Flotilla. Ospite a Otto e Mezzo nella puntata di venerdì 26 settembr... ► liberoquotidiano.it
C’era una volta… Disney!, il concerto debutta al Teatro Olimpico di Roma
C’era una volta… Disney! è un concerto che celebra le storie e le musiche dei film più amati da ge... ► spettacolo.eu
Lo scaldacollo riscaldante USB in super sconto è una coccola alla portata tutti
Il freddo umido inizia a farsi sentire al Nord Italia e il comfort diventa una priorità, ma trovare... ► lanazione.it
Giovane dottoressa morta, i colleghi: vittima del lavoro. “Ha trascurato il malessere per assistere i pazienti”
Nuoro, 26 settembre 2025 – “Siamo dinanzi all’ennesima, inaccettabile morte sul lavoro”. Con queste... ► quotidiano.net
Ferro da stiro pronto in un minuto: vai sul sicuro con Imetec, oggi è in sconto del 23%
Stirare velocemente e in modo efficace è possibile con il ferro da stiro Imetec Rapidvapor Plus: lo... ► quotidiano.net
Stabile Juve Stabia, nell’anticipo pareggiato contro il Catanzaro spicca l’ex Inter
di RedazioneStabile protagonista nell’anticipo tra Catanzaro e Juve Stabia è parità. L’ex Inter schi... ► internews24.com
Lookman Juve, cosa è successo in estate? La situazione che si è ricomposta con l’Atalanta e quel parallelismo su Vlahovic: la rivelazione
di Redazione JuventusNews24Lookman Juve, cosa è successo in estate? Il retroscena svelato su quanto ... ► juventusnews24.com
Jean Pierre Bouyxou e tutti i suoi alias
«Grande specialista, scrittore, sceneggiatore, regista, attore… – si legge sul sito di Le paratonne... ► ilmanifesto.it
Moholo Moholo, il «griot dei tamburi»
La scomparsa del batterista sudafricano Louis Moholo-Moholo, a 85 anni, è avvenuta il 13 giugno sco... ► ilmanifesto.it
Mario Venditti, l’indagine e le perquisizioni: “Il mio nome nel fango, ho servito lo Stato per 45 anni: non meritavo questo”
Garlasco (Pavia), 26 settembre 2025 – "Quello che è successo oggi, la perquisizione mi offende com... ► ilgiorno.it
Ilaria Salis graziata dall'Ungheria? "In caso di conferma dell'immunità, processo annullato"
Colpo di scena sul caso Ilaria Salis? Se il Parlamento europeo dovesse rifiutare in via definitiva ... ► liberoquotidiano.it
Stop Rearm Ue si ritrova a Roma per un autunno di convergenza
«Convergiamo. No a guerra, riarmo, genocidio, autoritarismo» è il titolo dell’assemblea nazionale d... ► ilmanifesto.it
Telese, Matteo Piantedosi intervistato dal direttore Roberto Napoletano: «Campania più sicura»
Inviato a Telese «La sicurezza non è antagonista della libertà. Anzi, ne è la precondizione». Il... ► ilmattino.it
Prince of Persia: The Lost Crown è stato aggiunto su Xbox Game Pass e poi rimosso: è in arrivo nel servizio?
Un curioso episodio ha catturato l’attenzione durante il Tokyo Game Show: per un breve lasso di tem... ► game-experience.it
La Linke chiede protezione, oggi il corteo
«Penso che dopo il vostro grande sciopero generale di lunedì scorso sia importante per i lavoratori... ► ilmanifesto.it
Trump fa incriminare l’ex capo dell’Fbi Comey
Il rinvio a giudizio di James Comey oltrepassa una ulteriore linea rossa nel consolidamento del pot... ► ilmanifesto.it
Lazio: Sarri punta sul reintegro di Basic, possibile cambio modulo contro il Genoa
Roma 26 settembre 2025 - Chissà se Maurizio Sarri ha avuto una premonizione circa Toma Basic in est... ► sport.quotidiano.net
Pattinaggio artistico: Ghilardi Ambrosini ottimi quarti al Nebelhorn Trophy, Gogolev trionfa in campo maschile
Segnali positivi da Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini. In un contesto iper competitivo la coppia... ► oasport.it
Pnrr, revisione da 14 miliardi: «Non ci sono tagli»
Vale 14 miliardi la nuova e ultima rimodulazione del Pnrr proposta dal Governo ieri alla cabina di r... ► ilmattino.it
Migliori serie prime video da guardare nel weekend
In un panorama televisivo in continua evoluzione, le piattaforme di streaming offrono una vasta gam... ► jumptheshark.it
Italia, lite tra adolescenti degenera: 15enne accoltellato in un parchetto
Un pomeriggio di tensione si è trasformato in paura alla periferia di Pavia, dove un ragazzo di 15 ... ► thesocialpost.it
Rapito a Vittoria, 17enne ritrovato: si è presentato in commissariato con un amico
Il sequestro davanti agli amici Un rapimento in piena regola, in pieno stile criminalità organiz... ► notizieaudaci.it
Tajani e Casellati scatenati al concerto di Mogol che omaggia Battisti
AGI - Tajani e la Casellati che ballano a Telese Terme durante il concerto di Mogol che omaggia Batt... ► agi.it
Ritrovato il ragazzo sequestrato a Vittoria, la svolta dopo 24 ore. Il 17enne si è presentato da solo alla polizia: il giallo sul rapimento per strada
È stato ritrovato a Vittoria (Ragusa) il diciassettenne sequestrato ieri sera da due uomini. Il ra... ► open.online
Bayern Monaco travolgente: punteggio pieno dopo 5 giornate, Kane firma la doppia cifra
Bayern Monaco inarrestabile: 22 gol segnati, 5 vittorie su 5 e Kane già protagonista. Le ultimissim... ► calcionews24.com
Caterina Balivo: "Il Napoli è una fede, Conte mandato dal cielo. Il mio idolo? Velasco"
La conduttrice Rai è una grande tifosa: "Quando giocava Maradona ero allo stadio, ma c’ero anche in ... ► gazzetta.it
Loftus Cheek: “Modric? È fantastico giocare vicino a lui”
Loftus-Cheek da quest'anno condivide il centrocampo con Modric. Ecco il suo commento a riguardo in u... ► pianetamilan.it
Pronostici di oggi 27 settembre: il derby di Madrid, Cagliari Inter, Juve Atalanta
Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 27 settembre. La capolista del campionato spagnol... ► infobetting.com
Meta arte, orizzonte di uno scambio attivo
Il titolo parafrasa Vita Activa, il saggio di Arendt che analizzava la condizione dell’homo faber e... ► ilmanifesto.it
SuperEnalotto, nessun ‘6’ né ‘5+1’: jackpot vola a 57 milioni di euro
Nessun fortunato ha centrato il ‘6’ o il ‘5+1’ al concorso del SuperEnalotto di oggi, venerdì 26 se... ► thesocialpost.it
Garlasco, Mario Venditti: «Mai preso soldi, offeso come uomo e magistrato». E difende Andrea Sempio a Quarto Grado
«Quello che è successo oggi, la perquisizione mi offende come uomo e come magistrato. Per 45 anni ho... ► ilmessaggero.it
Caso Salis: giudice Budapest, se Parlamento Ue conferma immunità processo annullato
Milano, 26 set. (LaPresse) – Ancor prima dell’inizio del processo, il giudice József Sós ha informa... ► lapresse.it
Nuovi film di questa settimana: battaglie, morte invernale e altro ancora
Il panorama cinematografico di questa settimana si arricchisce di nuove uscite che spaziano tra gen... ► jumptheshark.it
“La componente italiana ha deciso di scendere dalla Flotilla” Propaganda Live
Video e resoconto al link di seguito: https://www.la7.it/propagandalive/video/flotilla-ivan-grozny-... ► noinotizie.it