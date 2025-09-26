Donna travolta sulla strada | intubata e portata in elicottero al San Martino

Una donna di 87 anni è stata travolta da un'auto sulla strada a Rossiglione nel pomeriggio di oggi, venerdì 26 settembre.È successo poco dopo le 15 in via Airenta. Sul posto subito la Croce Rossa di Rossiglione, la Croce Verde di Mele e l'automedica Golf 5: la vittima è stata intubata e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it