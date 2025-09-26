Donna non vedente salva l'anziana madre da un incendio in casa | salvati dalle fiamme anche i due cani

Oggi pomeriggio a Fara Gera d'Adda (Bergamo) una donna non vedente ha salvato la madre anziana e i due cani da un incendio scoppiato nella loro abitazione, forse a causa di un cortocircuito elettrico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: donna - vedente

