Donna muore in un allevamento nel Biellese colpita dallo zoccolo di un cavallo?

Feedpress.me | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Incidente mortale sul lavoro, questa mattina, in un’azienda agricola del Biellese, a Cossato, la cascina San Grato, dove si trova un allevamento di cavalli. Secondo le prime informazioni, ancora sommarie, una donna di 24 anni è morta mentre stava occupandosi di un cavallo. Non è ancora chiaro se la causa del decesso sia una caduta o un colpo (probabilmente di zoccolo) inferto dall’animale. Sul. 🔗 Leggi su Feedpress.me

donna muore in un allevamento nel biellese colpita dallo zoccolo di un cavallo

