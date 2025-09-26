Donna muore in un allevamento nel Biellese colpita dallo zoccolo di un cavallo?
Incidente mortale sul lavoro, questa mattina, in un’azienda agricola del Biellese, a Cossato, la cascina San Grato, dove si trova un allevamento di cavalli. Secondo le prime informazioni, ancora sommarie, una donna di 24 anni è morta mentre stava occupandosi di un cavallo. Non è ancora chiaro se la causa del decesso sia una caduta o un colpo (probabilmente di zoccolo) inferto dall’animale. Sul. 🔗 Leggi su Feedpress.me
In questa notizia si parla di: donna - muore
Nubifragio a Milano, una donna muore sotto un albero. Treno Italo colpito da un fulmine
Auto nel burrone, donna muore a 56 anni. Comunità sconvolta, chi era la vittima
Terribile incidente frontale tra due auto a Modena: muore una donna di 32 anni
#Napoli - Tragedia in IV Municipalità: donna muore in fila al Comune, ambulanze in ritardo di 40 minuti. Servizio di #PaoloFusco #NanoTG #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo in Francia, donna muore in un violento temporale #maltempo #francia #22settembre - X Vai su X
Incidente in un allevamento di cavalli, muore una 24enne - Non è ancora chiaro se la causa del decesso sia una caduta o un colpo inferto dall'animale ... Come scrive rainews.it
Donna muore in un allevamento nel Biellese, colpita dallo zoccolo di un cavallo? - Incidente mortale sul lavoro, questa mattina, in un’azienda agricola del Biellese, a Cossato, la cascina San Grato, dove si trova un allevamento di cavalli. Da msn.com