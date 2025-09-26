Incidente mortale sul lavoro, questa mattina, in un’azienda agricola del Biellese, a Cossato, la cascina San Grato, dove si trova un allevamento di cavalli. Secondo le prime informazioni, ancora sommarie, una donna di 24 anni è morta mentre stava occupandosi di un cavallo. Non è ancora chiaro se la causa del decesso sia una caduta o un colpo (probabilmente di zoccolo) inferto dall’animale. Sul. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Donna muore in un allevamento nel Biellese, colpita dallo zoccolo di un cavallo?