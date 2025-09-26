Donna maltrattata davanti ai bambini il marito arrestato dai carabinieri In casa aveva anche una spada

Arcola, 26 settembre 2025 – Ha preso coraggio e ha chiamato i carabinieri denunciando il marito violento che non si è mai fermato neppure alla presenza dei loro tre bambini minorenni. L’uomo è stato arrestato l’altro pomeriggio su disposizione del gip del Tribunale della Spezia mentre la moglie e i ragazzini sono stati trasferiti in una località protetta. I servizi sociali del Comune di Arcola e l’associazione Vittoria “Mai più sola“ si sono immediatamente attivati per trovare una sistemazione alla famiglia e allontanarla dall’abitazione e soprattutto dall’uomo violento. I carabinieri della stazione di Arcola sono intervenuti l’altra sera in una palazzina del comprensorio arcolano chiamati da una donna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Donna maltrattata davanti ai bambini, il marito arrestato dai carabinieri. In casa aveva anche una spada

