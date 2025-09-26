Donna investita e uccisa a Fiumicino spunta ipotesi femminicidio

(Adnkronos) – Si continua a procedere al momento per il reato di omicidio stradale in relazione alla morte di Simona Bortoletto, investita da un'auto martedì sera a Fiumicino mentre camminava con il figlio di 8 anni, rimasto illeso. La donna di 34 anni conosceva il conducente della Smart che l'ha travolta in via Redipuglia nella . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Travolta e uccisa a Fiumicino, le colleghe di Simona Bortoletto: “Era solare e generosa, siamo sconvolte” - it, parlano le colleghe di Simona Bortoletto investita e uccisa a Fiumicino martedì scorso: "Non sappiamo se avesse una relazione ... fanpage.it scrive

Fiumicino: investita e uccisa dall'amico davanti al figlio di 8 anni della donna - I due si conoscevano da anni ed erano anche colleghi di lavoro. Da msn.com