Dongfeng MAGE HEV E3 la prova de Il Fattoit – Il comfort prima di tutto – FOTO

‹ › 1 4 Dongfeng MAGE HEV E3. ‹ › 2 4 Dongfeng MAGE HEV E3. ‹ › 3 4 Dongfeng MAGE HEV E3. ‹ › 4 4 Dongfeng MAGE HEV E3. Cielo plumbeo, pioggia intermittente e asfalto lucido hanno accolto a Torino la Dongfeng Mage HEV E3. La prova su strada ci ha portato in giro per il capoluogo sabaudo fino ai tornanti che salgono alla collina di Superga: un percorso che ha unito il cittadino al fuoriporta e ha permesso di misurare il nuovo SUV ibrido in diverse condizioni di utilizzo. Mage è un SUV di classe medio-superiore dall’aspetto reso sportivo dalla coda fastback e disponibile sul mercato in due varianti propulsive. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dongfeng MAGE HEV E3, la prova de Il Fatto.it – Il comfort prima di tutto – FOTO