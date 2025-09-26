Donald Trump pensa di cambiare sede alle partite dei Mondiali 2026 | Motivi di sicurezza

Fanpage.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti continua a parlare di calcio. Trump stavolta ha dichiarato che potrebbe decidere di spostare le sedi di alcune partite dei Mondiali 2026 per motivi di sicurezza: "Ci sono città gestite da estremisti di sinistra che non sanno quello che fanno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

