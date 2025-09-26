Donald Trump minaccia di strappare il programma della Coppa del Mondo e di spogliare le città statunitensi dei diritti di hosting
2025-09-26 10:41:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Donald Trump ha suggerito che sarebbe disposto a spogliare le città dei loro diritti di hosting della Coppa del Mondo su terreni di sicurezza in vista della Coppa del Mondo della prossima estate. Il presidente degli Stati Uniti ha fatto le richieste dell’Ufficio Ovale quando gli è stato chiesto della sicurezza attorno al giocatore di calcio che sarà messo in scena dagli Stati Uniti, in collaborazione con Canada e Messico. Undici città negli Stati Uniti – Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New YorkNew Jersey, Filadelfia, San Francisco e Seattle – sono attualmente elencati come ospiti con il paese a causa della fase 78 delle 104 partite, nonché la finale. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: donald - trump
Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump
Donald Trump e Satana: il colpo di scena in South Park
La falsa foto di Donald e Ivanka Trump insieme a Epstein
DAZI | A partire dal primo ottobre "imporremo dazi al 100% su qualsiasi prodotto farmaceutico di marca o brevettato". Lo annuncia Donald Trump. Inoltre dal primo ottobre scatteranno dazi al 50% per i mobili da cucina, da bagno e prodotti correlati. #ANSA - X Vai su X
Donald Trump ha presentato una nuova galleria dei presidenti americani alla Casa Bianca, ma con una sorpresa: al posto del ritratto del suo predecessore non compare il volto di Biden, bensì l’immagine di un'autopenna, il dispositivo utilizzato per riprodurre - facebook.com Vai su Facebook
Trump minaccia la ABC dopo il ritorno di Kimmel: “Trasmettono spazzatura Dem, devono chiudere” - Battaglia a tutto campo tra Donald Trump e Jimmy Kimmel, duramente attaccato dal presidente americano che minaccia azioni legali ... Si legge su msn.com
Trump minaccia licenziamenti di massa in caso di shutdown del Governo - L'ufficio bilancio della Casa Bianca sta dando istruzioni alle agenzie federali di preparare piani per i tagli, prendendo di mira in particolare i dipendenti che lavorano per programmi che non sono le ... Come scrive tg24.sky.it