Donald e Melania Trump sono apparsi pochi giorni fa alle Nazioni Unite, mentre il presidente teneva un discorso di un’ora all’Assemblea Generale. Mentre il suo gobbo smetteva di funzionare, c’è stato un altro malfunzionamento mentre si recava lì. Quando Donald e Melania sono saliti su una scala mobile, questa si è improvvisamente fermata. Donald ha commentato l’accaduto e ha improvvisamente fornito un aggiornamento sulle condizioni di salute di sua moglie. I leader mondiali si sono riuniti a New York City per l’annuale Assemblea Generale delle Nazioni Unite (UNGA). Mercoledì, Donald Trump ha tenuto il suo discorso all’Assemblea, che è durato un’ora e, secondo quanto riferito, è diventato il discorso più lungo mai pronunciato da un presidente alle Nazioni Unite. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Donald Trump condivide aggiornamento sulla salute di Melania