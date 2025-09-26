Domenica e lunedì le elezioni nelle Marche 6 candidati in corsa per la presidenza
AGI - Saranno 1.330.501 i marchigiani, su una popolazione di 1.487.150, chiamati domenica e lunedì ad eleggere il presidente della giunta e a rinnovare il consiglio regionale. Sei i candidati in corsa per la guida di Palazzo Raffaello e 18 liste a sostenerli: Francesco Acquaroli, governatore uscente e leader della coalizione di centrodestra (Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Liste Civiche, Civici Marche, I Marchigiani per Acquaroli, Noi Moderati), Matteo Ricci, europarlamentare dem alla guida del centrosinistra (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Lista Matteo Ricci presidente, Progetto Marche Vive, Avanti con Ricci, Pace, salute, lavoro), Claudio Bolletta per Democrazia Sovrana Popolare, Francesco Gerardi per Forza del Popolo, Lidia Mangani per il Partito Comunista Italiano e Beatrice Marinelli per Evoluzione della Rivoluzione. 🔗 Leggi su Agi.it
