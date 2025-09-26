Domenica e lunedì le elezioni nelle Marche 6 candidati in corsa per la presidenza

Agi.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Saranno 1.330.501 i marchigiani, su una popolazione di 1.487.150, chiamati domenica e lunedì ad eleggere il presidente della giunta e a rinnovare il consiglio regionale. Sei i candidati in corsa per la guida di Palazzo Raffaello e 18 liste a sostenerli: Francesco Acquaroli, governatore uscente e leader della coalizione di centrodestra (Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Liste Civiche, Civici Marche, I Marchigiani per Acquaroli, Noi Moderati), Matteo Ricci, europarlamentare dem alla guida del centrosinistra (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi-Sinistra, Lista Matteo Ricci presidente, Progetto Marche Vive, Avanti con Ricci, Pace, salute, lavoro), Claudio Bolletta per Democrazia Sovrana Popolare, Francesco Gerardi per Forza del Popolo, Lidia Mangani per il Partito Comunista Italiano e Beatrice Marinelli per Evoluzione della Rivoluzione. 🔗 Leggi su Agi.it

domenica e luned236 le elezioni nelle marche 6 candidati in corsa per la presidenza

© Agi.it - Domenica e lunedì le elezioni nelle Marche, 6 candidati in corsa per la presidenza

In questa notizia si parla di: domenica - luned

Regionali Marche 2025: quando si vota e i candidati - Si svolgeranno domenica 28 e lunedì 29 settembre le votazioni per l’elezione del presidente della Giunta regionale e il rinnovo del Consiglio regionale delle ... Si legge su msn.com

domenica luned236 elezioni marcheElezioni nelle Marche 2025, la guida al voto - Urne aperte domenica 28 (dalle 7 alle 23) e lunedì 29 settembre (dalle 7 alle 15) per quasi 1 milione e 300mila marchigiani. ilrestodelcarlino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Domenica Luned236 Elezioni Marche