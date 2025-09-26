Domenica al Palasport Estra contro Lucca inizia il campionato della SBA

Arezzo, 26 settembre 2025 –   Si giocherà alle 18 l'esordio in Serie B della nuova squadra di coach Fioravanti Dopo le amichevoli estive Domenica 28 Settembre alle ore 18 il Palasport Estra ospiterà la prima giornata del campionato di Serie B di Pallacanestro tra Scuola Basket Arezzo e Basketball Club Lucca, arbitri dell'incontro saranno i Sigg. Barbarulo di Vinci (FI) e Collet di Castelnuovo Berardenga (SI). Avversario subito di fascia alta per l'esordio della SBA, il Basketball Club Lucca dopo la sconfitta nella Finale PlayOff della scorsa stagione contro Quarrata ha puntellato ulteriormente il già competitivo roster a disposizione di coach Olivieri, in biancorosso sono infatti arrivati??il??play-guardia Valentini da Imola (B Nazionale), il giocatore interno Pichi da Avellino (Serie B) ed il giovane Binelli interessante prodotto del settore giovanile del Don Bosco Livorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

