Domenica al Palasport Estra contro Lucca inizia il campionato della SBA
Arezzo, 26 settembre 2025 – Si giocherà alle 18 l'esordio in Serie B della nuova squadra di coach Fioravanti Dopo le amichevoli estive Domenica 28 Settembre alle ore 18 il Palasport Estra ospiterà la prima giornata del campionato di Serie B di Pallacanestro tra Scuola Basket Arezzo e Basketball Club Lucca, arbitri dell'incontro saranno i Sigg. Barbarulo di Vinci (FI) e Collet di Castelnuovo Berardenga (SI). Avversario subito di fascia alta per l'esordio della SBA, il Basketball Club Lucca dopo la sconfitta nella Finale PlayOff della scorsa stagione contro Quarrata ha puntellato ulteriormente il già competitivo roster a disposizione di coach Olivieri, in biancorosso sono infatti arrivati??il??play-guardia Valentini da Imola (B Nazionale), il giocatore interno Pichi da Avellino (Serie B) ed il giovane Binelli interessante prodotto del settore giovanile del Don Bosco Livorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: domenica - palasport
Domenica 16 marzo, dalle 9, al Palasport "Don Pino Puglisi", Coppa Primavera Karate Asi, con la collaborazione di Antares Fitness. Prevista la partecipazione di 17 scuole di Karate con oltre 180 atleti. #cittadicaltagirone #caltagirone #karate #Asi #CoppaPri - facebook.com Vai su Facebook
Domenica al Palasport Estra contro Lucca inizia il campionato della SBA - Arezzo, 26 settembre 2025 – Domenica al Palasport Estra contro Lucca inizia il campionato della SBA Si giocherà alle 18 l'esordio in Serie B della nuova squadra di coach Fioravanti ... Si legge su lanazione.it
Estra, Zanotti si allena. C’è Bergamo nel mirino - Domenica, con palla a due fissata alle 18, i biancorossi sfideranno sul parquet della Lumosquare il Gruppo ... Secondo lanazione.it