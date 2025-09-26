Domattina alle 8 la Sprint Race in Giappone Bagnaia incorona Marc Marquez | Ma io ho buttato la stagione

Sensazioni, emozioni e destini assolutamente opposti quelli dei. compagni di banco del team Ducati. Da una parte ci sono i sorrisi e la voglia di arrivare in fretta a domenica di Marquez, quando dopo la bandiera a scacchi del Gp del Giappone, potrebbe alzare al cielo la coppa del Mondiale 2025. Il suo nono mondiale in carriera. Dall’altra ecco il volto scuro e le parole segnate dalla delusione di Bagnaia che ha vissuto (e sta vivendo) questo campionato come un incubo senza fine. "Ho la consapevolezza ammette Pecco di aver buttato via una stagione. Di aver lasciato per strada questa annata. Detto questo, posso solo aggiungere che ormai ci posso fare poco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

