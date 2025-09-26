Domani l’anticipo allo stadium Juric vara una nuova coppia per l’attacco A Torino subito Lookman in campo con Krstovic

Sport.quotidiano.net | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Atalanta prepara il fattore K offensivo per il big match di domani alle 18 all’Allianz contro la Juventus. Il tecnico Ivan Juric schiererà il nuovo bomber Nikola Krstovic (due gol e tre assist in appena 220 minuti, più o meno la stessa media di Retegui un anno fa) accanto ad uno tra Ademola Lookman (ha recuperato la condizione dopo una settimana di allenamenti) e Charles De Ketelaere che sta smaltendo il risentimento accusato a Parigi e ieri ha svolto una parte di lavoro in gruppo. Peraltro il tecnico avrebbe pronta anche una quarta K da giocarsi: quella di Kamaldeen Sulemana, il 23enne esterno offensivo ghanese che alla sua prima da titolare ha messo a referto un gol e un assist nel 3-0 contro il Torino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

domani l8217anticipo allo stadium juric vara una nuova coppia per l8217attacco a torino subito lookman in campo con krstovic

© Sport.quotidiano.net - Domani l’anticipo allo stadium. Juric vara una nuova coppia per l’attacco. A Torino subito Lookman in campo con Krstovic

In questa notizia si parla di: domani - anticipo

Bremer fa l’apripista: il difensore sarà alla Continassa già domani, con tre giorni d’anticipo rispetto all’inizio del raduno. Il motivo

Caccia, da domani riparte (in anticipo) la stagione venatoria. Proteste degli animalisti

Domani a Milano Materazzi e Ambrosini giocano... in anticipo Juve-Inter e Milan-Bologna

domani l8217anticipo stadium juricDomani l’anticipo allo stadium. Juric vara una nuova coppia per l’attacco. A Torino subito Lookman in campo con Krstovic - L’Atalanta prepara il fattore K offensivo per il big match di domani alle 18 all’Allianz contro la Juventus. Segnala sport.quotidiano.net

domani l8217anticipo stadium juricIl Toro chiede strada a Juric nel giorno della contestazione a Cairo - Dopo la vittoria di Roma, la squadra di Juric cerca conferme contro i nerazzurri in un clima che sarà difficile. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Domani L8217anticipo Stadium Juric