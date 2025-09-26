Domani l’anticipo allo stadium Juric vara una nuova coppia per l’attacco A Torino subito Lookman in campo con Krstovic
L’Atalanta prepara il fattore K offensivo per il big match di domani alle 18 all’Allianz contro la Juventus. Il tecnico Ivan Juric schiererà il nuovo bomber Nikola Krstovic (due gol e tre assist in appena 220 minuti, più o meno la stessa media di Retegui un anno fa) accanto ad uno tra Ademola Lookman (ha recuperato la condizione dopo una settimana di allenamenti) e Charles De Ketelaere che sta smaltendo il risentimento accusato a Parigi e ieri ha svolto una parte di lavoro in gruppo. Peraltro il tecnico avrebbe pronta anche una quarta K da giocarsi: quella di Kamaldeen Sulemana, il 23enne esterno offensivo ghanese che alla sua prima da titolare ha messo a referto un gol e un assist nel 3-0 contro il Torino. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
