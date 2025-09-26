Domani dal porticciolo di San Giovanni Li Cuti parte una nuova flotta per Gaza

Una nuova flotta partirà domani, dal porticciolo di San Giovanni Li Cuti, con destinazione Gaza. L’iniziativa è promossa da Thousand Madleens to Gaza e dalla Freedom Flotilla Coalition ed è stata resa nota dal sindacato Usb.La partenza è prevista alle 17, preceduta da una conferenza stampa alle. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

