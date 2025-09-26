Domani appuntamento con Massimo Martire su Canale Italia | prevenzione oncologica associazionismo e protezione dei giovani online
Dopo il successo dell’ appuntamento di ieri a Pavia, Massimo Martire è pronto a tornare in onda su Canale Italia con una nuova puntata di Notizie Oggi che unisce informazione, sensibilizzazione e impegno sociale. Durante la trasmissione di domani, Martire affronterà il tema della prevenzione oncologica, con il contributo di uno psicologo per approfondire l’aspetto psicologico legato alla salute. Ampio spazio sarà dedicato anche all’ associazionismo e al terzo settore, con ospiti provenienti dalla Puglia, e alla presentazione del progetto “Futuro Sicuro” di Liberi su Nasce, volto a contrastare bullismo, cyberbullismo, pedopornografia, dipendenza da social e truffe sentimentali online. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
