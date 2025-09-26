Dolore cronico corretta informazione e accesso alla rete E tu sai cosa si prova?

Periodicodaily.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – In Italia è in vigore la legge 38 del 2010 (“Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”), che stabilisce il diritto dei cittadini a non soffrire, istituisce delle “reti” di terapia del dolore e prevede campagne d’informazione. È una legge che però non ha sufficiente stanziamento e che, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: dolore - cronico

Dolore cronico, online il vodcast per aiutare nel percorso di diagnosi e cura

"Anche il dolore cronico non trattato dà problemi per la guida"

Dolore cronico: cos’è, quali sono le cause e come si cura

dolore cronico corretta informazioneDolore cronico, online un vodcast per orientarsi tra diagnosi e percorsi di cura - ” : appartiene ad una serie di podcast sul dolore cronico ... Segnala lavocedivenezia.it

dolore cronico corretta informazioneE tu, sai cosa si prova? Comprendere e affrontare il dolore cronico – Trailer - ”, realizzato in collaborazione con Sandoz e dedicato al dolore cronico. Da pianetagenoa1893.net

Cerca Video su questo argomento: Dolore Cronico Corretta Informazione