Doja Cat lancia Vie | nuovo album e video di Gorgeous
É uscito “Vie”, il quinto album di Doja Cat. Online anche il video di “Gorgeous” e la collezione anni ’80 su Amazone. È uscito oggi, venerdì 26 settembre, “Vie” (Kemosabe Records RCA Records), il quinto e nuovo album della superstar vincitrice di un Grammy Award, Doja Cat. Da oggi è inoltre online il video del singolo “Gorgeous”, visibile al seguente link. Il video, girato a New York City, è diretto da Bardia Zeinali (Justin Bieber Sabrina Carpenter) e include la partecipazione, tra gli altri, di Yseult, Paloma Elsesser, Alex Consani, Irina Shayk, Amelia Gray, Ugbad, Ida Heiner, Mona Tougaard, Alek Wek, Karen Elson, Sora Choi, Imaan Hammam. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: doja - lancia
Doja Cat zapowiada nowy album! "Vie" ukaze sie w tym roku - Wokalistka zagrala fragmenty utworów z plyty podczas live'a na Instagramie. Da polskieradio.pl
“Jealous Type” è il nuovo singolo di Doja Cat - Il singolo “ Jealous Type ”, anticipato da Doja per la prima volta nella campagna Summer '25 con Marc Jacobs, è stato prodotto da Jack Antonoff, celebre per le sue collaborazioni con Taylor Swift e ... Lo riporta sorrisi.com