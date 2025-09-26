Doja Cat lancia Vie | nuovo album e video di Gorgeous

É uscito “Vie”, il quinto album di Doja Cat. Online anche il video di “Gorgeous” e la collezione anni ’80 su Amazone. È uscito oggi, venerdì 26 settembre, “Vie” (Kemosabe Records RCA Records), il quinto e nuovo album della superstar vincitrice di un Grammy Award, Doja Cat. Da oggi è inoltre online il video del singolo “Gorgeous”, visibile al seguente link. Il video, girato a New York City, è diretto da Bardia Zeinali (Justin Bieber Sabrina Carpenter) e include la partecipazione, tra gli altri, di Yseult, Paloma Elsesser, Alex Consani, Irina Shayk, Amelia Gray, Ugbad, Ida Heiner, Mona Tougaard, Alek Wek, Karen Elson, Sora Choi, Imaan Hammam. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

