Dodici slot machine illegali in un’associazione culturale | sequestri e sanzioni per oltre 130 mila euro

Cataniatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Proseguono i controlli della polizia  finalizzati alla prevenzione e al contrasto del gioco illegale per scongiurare fenomeni di ludopatia, attraverso una serie di interventi mirati disposti dalla questura di Catania in città e in provincia.Nei giorni scorsi, i poliziotti della squadra. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

