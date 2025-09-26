La star della longeva serie televisiva sarebbe stata fermata nella capitale britannica e la sua abitazione ha subito una perquisizione dagli agenti. Noel Clarke, noto per aver recitato in Doctor Who e Kidulthood, avrebbe subito un arresto a Londra secondo quanto riportano The Sun e The Guardian nelle ultime ore. Clarke sarebbe stato arrestato nella sua casa di famiglia a Kensington nella giornata di giovedì senza specificare però i motivi che hanno portato al suo arresto. Noel Clarke arrestato a Londra dopo una perquisizione? In base a quanto riportato dalle testate britanniche, sembra che gli agenti della Metropolitan Police abbiano perquisito l'abitazione di Clarke, sequestrando oggetti tra cui computer portatili e documenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Doctor Who, l’attore Noel Clarke arrestato a Londra? Perquisita la casa dalla polizia metropolitana