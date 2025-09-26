Doctor doom nel mcu | la reazione del regista a robert downey jr
Il ritorno di Robert Downey Jr. nel Marvel Cinematic Universe (MCU) sta generando grande attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori. Con l’annuncio ufficiale della sua partecipazione in Avengers: Doomsday, previsto per il dicembre 2026, si apre un nuovo capitolo nella saga multiversale che coinvolge anche la figura iconica di Doctor Doom. Questo articolo analizza le reazioni dell’ambiente cinematografico e i dettagli sulla presenza dell’attore, evidenziando le implicazioni per il futuro del franchise. il coinvolgimento di robert downey jr. nel progetto avengers: doomsday. una svolta inattesa nel multiverso marvel. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
Anthony Mackie parla del ritorno di Robert Downey Jr. nei panni di Doctor Doom in Avengers: Doomsday
