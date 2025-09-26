Docenti ed esperti da tutto il mondo alla Cattolica per sviluppare collaborazioni internazionali tra università

Ilpiacenza.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre giorni di confronto e networking con docenti ed esperti internazionali, provenienti da mezzo mondo. Con l’obiettivo di condividere e sviluppare le conoscenze, le competenze e la comprensione reciproca del valore dei Double Degree e delle collaborazioni internazionali tra atenei. È l’IPBS fall. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: docenti - esperti

Figure di sistema pronte alla svolta: la proposta di Ancodis per una nuova area contrattuale nel CCNL punta a riconoscere finalmente il cuore organizzativo della scuola autonoma e punta su carriera e dignità dei docenti esperti

«Docenti da tutto il mondo per corsi di laurea online con formazione pratica» - L’idea in generale è stata quella di proporre sul mercato un nuovo modello di istruzione universitaria che fosse da un lato molto aggiornato sul tema delle competenze, curricula e insegnati, con sei ... Secondo ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Docenti Esperti Tutto Mondo