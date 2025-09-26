Doc 4 è sul set con la moglie di Argentero Cristina Marino
Luca Argentero perde una moglie finta e ne guadagna una vera sul set. A cosa ci riferiamo? Alle novità che la quarta stagione di Doc – Nelle tue Mani, le cui riprese sono appena partite per la regia di Nicola Abbatangelo, potrebbe portare con sé. Notizie ufficiali non ce ne sono, ma alcuni video diffusi sui social sembrano confermare i rumors che si sono succeduti nelle scorse settimane. Rumors che riguardano l’ uscita di scena di Agnese, moglie del protagonista interpretata da Sara Lazzaro e l’arrivo di un nuovo personaggio femminile a cui dovrebbe prestare il volto Cristina Marino, vera moglie di Argentero. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
