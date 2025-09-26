Divieti di sosta comparsi ieri ma le date sono di fine luglio

Triesteprima.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono apparsi nella sera del 250925 dei cartelli di divieto di sosta con relativa rimozione in tutta via Bramante, via Risorta e via San Giusto, con date che interessano un periodo tra fine luglio ed inizio agosto, quindi ampiamente trascorse. I divieti dovrebbero esser installati almeno 48 ore. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

