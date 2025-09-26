Diventa mamma a 31 anni nonostante un tumore all'utero | Ho realizzato un sogno

Salerno. Contro il tumore e l’endometriosi: Agnese diventa mamma - Il sogno di diventare genitori si è finalmente realizzato per Agnese Fina, 31 anni, e Fusco Saverio, 40 anni, entrambi di Furore, dopo anni di tentativi e difficoltà mediche. Segnala agro24.it