Disuguaglianze overtourism caro-vita e rifiuti | tutte le contraddizioni che ancora permangono a Roma

Da “La grande bellezza” a “la grande monnezza”, dalla “Dolce Vita” alla “Dolce Ciofeca”: sono solo alcuni degli epiteti che, prendendo spunto da celebri film con protagonista la Capitale, sono stati affibbiati a Roma e che in fondo rendono l’idea delle mille contraddizioni in cui vive la città. La Roma “santa e dannata” come la chiama Roberto D’Agostino: una città dalla storia millenaria e dai paesaggi unici al mondo che deve fare i conti con diversi aspetti problematici, che vanno dall’overtourism al carovita, dai rifiuti alle disuguaglianze. Se da un lato l’immagine di Roma continua ad attirare milioni di turisti da tutto il mondo, dall’altra la qualità della vita per i residenti è segnata da numerose problematiche che rischiano di peggiorare nel corso degli anni. 🔗 Leggi su Tpi.it

