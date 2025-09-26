Display 90 Hz e autonomia infinita | Honor Pad X8a 4 128 GB scende sotto i 90€

26 set 2025

Honor Pad X8a: tablet Android 11" con display 90Hz e Snapdragon 680 in super offerta su AliExpress a soli 86€. Scopri come risparmiare il 50% sul prezzo L'articolo Display 90 Hz e autonomia infinita: Honor Pad X8a (4128 GB) scende sotto i 90€ proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

