disney in giudizio per i diritti di topolino

la disputa legale tra disney e Morgan & Morgan su topolino e steamboat willie. Una recente controversia coinvolge la Disney e uno studio legale specializzato in diritto della proprietà intellettuale, Morgan & Morgan. La questione riguarda i diritti sul personaggio di Topolino, originariamente tratto dal cortometraggio animato del 1928 Steamboat Willie. Con l’ingresso nel pubblico dominio di questa versione nel 2024, si sono aperte nuove possibilità di utilizzo da parte di terzi, ma la Disney ha deciso di tutelare ancora una volta le sue prerogative legali. diritti d’autore e pubblicità: il caso giudiziario in corso. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Disney citata in giudizio per i diritti di Topolino

