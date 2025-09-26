Disney citata in giudizio per i diritti di Topolino

La Disney è stata citata in giudizio per aver fatto valere i diritti di proprietà intellettuale su Topolino, tratto dal cortometraggio animato del 1928 Steamboat Willie. Questa rappresentazione di Topolino, il primo cortometraggio animato a presentare sia Topolino che Minnie, è diventata di pubblico dominio nel 2024, il che significa che altri potrebbero utilizzare quella versione del personaggio senza l’esplicita autorizzazione della Disney. Tuttavia, lo studio legale specializzato in lesioni personali Morgan & Morgan ha intentato una causa contro la Disney, affermando che il team legale della Disney ha opposto resistenza a una campagna pubblicitaria nazionale pianificata che presentava sia Minnie che Topolino di Steamboat Willie. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

La Disney non vuole che uno studio legale usi Topolino per uno spot, ma non ha più i diritti sul personaggio - Un personaggio che ha fatto sorridere generazioni torna oggi al centro di una battaglia giudiziaria: Topolino, nella sua versione più antica e in bianco e nero, diventa terreno di scontro tra chi rive ... Riporta msn.com

Disney, Universal e Warner Bros Discovery contro l’IA cinese di MiniMax - Disney, Warner Bros Discovery e Universal hanno citato in giudizio l'IA di MiniMax per violazione del copyright, come fatto con Midjourney. Come scrive msn.com