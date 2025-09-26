Discorso di Netanyahu all’Onu | Delegazioni che abbandonano la sala
ABBONATI A DAYITALIANEWS All’inizio dell’intervento del primo ministro israeliano, molte delegazioni si sono alzate in segno di protesta, lasciando l’aula tra gli applausi di alcuni presenti. Nonostante la tensione, Benjamin Netanyahu ha preso la parola per illustrare le azioni e le priorità del suo governo. “Vittorie” militari e minacce regionali. Nei primi minuti del discorso, il premier ha elencato quelle che ha definito importanti successi militari: attacchi contro gli Houthi, l’eliminazione di figure chiave di Hamas e Hezbollah e bombardamenti su obiettivi iraniani a Teheran. Ha ribadito la necessità di “finire il lavoro con Hamas a Gaza”, promettendo di proseguire l’offensiva. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
