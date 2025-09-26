Discarica Tor Tignosa il pressing dei Cinquestelle | Gualtieri fermi l’iter
“Cosa vogliono fare il sindaco Gualtieri e la minisindaca Di Salvo per garantire il rispetto delle norme e la tutela della salute dei cittadini?”. È con questa domanda che Virginia Raggi e la capogruppo della Civica Raggi in IX, Carla Canale, incalzano l'amministrazione sulla possibilità di una. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Termovalorizzatore, cosa c’è di vero nella discarica di Tor Tignosa che preoccupa i residenti https://ift.tt/J1z8wkZ - X Vai su X
Questa mattina Selvotta si è svegliata con un fortissimo odore di rifiuti, pungente e acre, che arriva fino alla gola. Da mesi i residenti lamentano odori e la presenza di gabbiani che sorvolano la zona della discarica. Come Comitato abbiamo pubblicato un post - facebook.com Vai su Facebook
Termovalorizzatore, cosa c’è di vero nella discarica di Tor Tignosa che preoccupa i residenti - Nel quadrante meridionale più periferico della città, quello del municipio IX, la preoccupazione è palpabile. Riporta romatoday.it
