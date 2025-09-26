Discarica Tor Tignosa il pressing dei Cinquestelle | Gualtieri fermi l’iter

26 set 2025

“Cosa vogliono fare il sindaco Gualtieri e la minisindaca Di Salvo per garantire il rispetto delle norme e la tutela della salute dei cittadini?”. È con questa domanda che Virginia Raggi e la capogruppo della Civica Raggi in IX, Carla Canale, incalzano l'amministrazione sulla possibilità di una. 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: discarica - tignosa

