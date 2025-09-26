Discarica a cielo aperto Vigilanza Ambientale Anta | E' uno schifo

E’ stata scoperta in località Airola a Marcianise una discarica abusiva dalle guardie ambientali Anta di Caserta. All’interno del sito è stato sversato di tutto, da elettrodomestici, plastica, mobili, a travi e tralicci, scarti edili con presenza di amianto. Il tutto è stato segnalato. 🔗 Leggi su Casertanews.it