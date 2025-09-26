Discarica a cielo aperto Vigilanza Ambientale Anta | E' uno schifo
E’ stata scoperta in località Airola a Marcianise una discarica abusiva dalle guardie ambientali Anta di Caserta. All’interno del sito è stato sversato di tutto, da elettrodomestici, plastica, mobili, a travi e tralicci, scarti edili con presenza di amianto. Il tutto è stato segnalato. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: discarica - cielo
Scopaia, discarica a cielo aperto in via di Popogna: interviene Mr Green
La denuncia di un lettore: "Discarica a cielo aperto in una traversa di piazza Troilo a Porta Nuova" [FOTO]
Piazzale Picelli, discarica a cielo aperto tra degrado e sporcizia
Plastica, spugne, carcasse di veicoli e tanti materiali mischiati nella discarica a cielo aperto di Pazzigno, a San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli, dove questa mattina sono intervenuti tanti volontari in risposta all'appello di Legambiente per la - facebook.com Vai su Facebook
Is Corrias, la discarica a cielo aperto fa infuriare i residenti: «Qui topi e degrado, meritiamo più rispetto» - X Vai su X
Discarica a cielo aperto vicino al cimitero - Cumuli di rifiuti accatastati in pieno giorno venerdì 12 settembre, a pochi passi dal cimitero di Ceregnano, hanno trasformato un’area di sosta in una discarica a cielo aperto. Come scrive polesine24.it
Abbandono rifiuti, si allarga discarica a cielo aperto. Il sindaco: “Ora tolleranza zero” - L’opposizione attacca l’amministrazione: “Una bomba ecologica da bonificare”. Si legge su lecceprima.it