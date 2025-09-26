Discarica a cielo aperto Vigilanza Ambientale Anta | E' uno schifo

Casertanews.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ stata scoperta in località Airola a Marcianise una discarica abusiva dalle guardie ambientali Anta di Caserta. All’interno del sito è stato sversato di tutto, da elettrodomestici, plastica, mobili, a travi e tralicci, scarti edili con presenza di amianto. Il tutto è stato segnalato. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: discarica - cielo

Scopaia, discarica a cielo aperto in via di Popogna: interviene Mr Green

La denuncia di un lettore: "Discarica a cielo aperto in una traversa di piazza Troilo a Porta Nuova" [FOTO]

Piazzale Picelli, discarica a cielo aperto tra degrado e sporcizia

discarica cielo aperto vigilanzaDiscarica a cielo aperto vicino al cimitero - Cumuli di rifiuti accatastati in pieno giorno venerdì 12 settembre, a pochi passi dal cimitero di Ceregnano, hanno trasformato un’area di sosta in una discarica a cielo aperto. Come scrive polesine24.it

discarica cielo aperto vigilanzaAbbandono rifiuti, si allarga discarica a cielo aperto. Il sindaco: “Ora tolleranza zero” - L’opposizione attacca l’amministrazione: “Una bomba ecologica da bonificare”. Si legge su lecceprima.it

Cerca Video su questo argomento: Discarica Cielo Aperto Vigilanza