Era inizio agosto e in una piazzola una piccola montagna di rifiuti cominciava a prendere forma. Anche il nostro giornale aveva trattato il problema. Giorno dopo giorno qualcuno ha continuato ad usarla come discarica a cielo aperto e adesso, a fine settembre, è diventata enorme. Succede sulla strada 429 che appare sempre di più come una vera e propria pattumiera. Il massimo, che rasenta quasi il paradosso, sta succedendo adesso. Da mesi, ormai, in una piazzola sotto Vico D’Elsa c’è un bel cumulo di rifiuti, inizialmente un’opera buona, frutto di un’importante operazione di ripulitura della lunga fossa presente e della piazzola stessa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Discarica a cielo aperto: "E’ una vergogna sulla 429. Degrado e danno ambientale"