Disarmiamo Avellino | un cammino collettivo contro la violenza

Oggi Avellino e l’Irpinia si troveranno a camminare insieme, o almeno così si spera. Non si tratta di un raduno festoso, né di una celebrazione di vittorie facili: qui si discute di ciò che spesso rimane nascosto, sotto la polvere dei vicoli e tra le pieghe delle cronache locali.Disarmiamo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Venerdì 26 settembre ore 18:00 piazza della Libertà, Avellino. "Disarmiamo Avellino, un' altra città è possibile". - facebook.com Vai su Facebook

Disarmiamo Avellino, in piazza per costruire una comunità viva e solidale che dica no all’illegalità - Non uno slogan ma una scelta collettiva, l’invito a costruire insieme una città più giusta, inclusiva e sicura, schierandoci come forze sociali, religiose e sindacali al fianco dei ... Riporta corriereirpinia.it