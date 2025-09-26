Disarmiamo Avellino l’appello di Cinzia Tino madre di Roberto Bembo | Cambiamo insieme contro la violenza

Avellinotoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Avellino, 26 settembre – A margine della marcia civile “Disarmiamo Avellino”, organizzata per dire no alla violenza e sì alla partecipazione cittadina, sono arrivate le parole di Cinzia Tino, madre di Roberto Bembo, il ventunenne di Mercogliano ucciso il primo gennaio del 2023 con sei coltellate. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

