Disarmiamo Avellino l’appello di Cinzia Tino madre di Roberto Bembo | Cambiamo insieme contro la violenza
Avellino, 26 settembre – A margine della marcia civile “Disarmiamo Avellino”, organizzata per dire no alla violenza e sì alla partecipazione cittadina, sono arrivate le parole di Cinzia Tino, madre di Roberto Bembo, il ventunenne di Mercogliano ucciso il primo gennaio del 2023 con sei coltellate. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Venerdì 26 settembre ore 18:00 piazza della Libertà, Avellino. "Disarmiamo Avellino, un' altra città è possibile".
