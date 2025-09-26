Disabilità | Città Metropolitana di Napoli e CSV Napoli avviato il tavolo permanente per l’accessibilità fisica e digitale

Istituzioni, associazioni, università, centri di sviluppo digitale: tutti insieme per un percorso di co-programmazione per una pubblica amministrazione più inclusiva. Promosso dalla Città Metropolitana di Napoli, si è insediato questa mattina il “ Tavolo di Lavoro Permanente” finalizzato allo sviluppo di progettualità mirate a garantire e migliorare la piena accessibilità alla Pubblica Amministrazione – sia fisica che digitale – da parte delle persone con disabilità e degli ultrasessantacinquenni. L’incontro inaugurale si è tenuto al Centro Direzionale, nella sede del CSV Napoli – Centro di Servizio per il Volontariato della città metropolitana, che ha contribuito all’organizzazione e facilitazione dei lavori, offrendo supporto metodologico e operativo per l’avvio al percorso di confronto e co-programmazione. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it