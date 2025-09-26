Disabili gravi senza assistenza specialistica a scuola è caos | Noi genitori tra i banchi per far mangiare nostro figlio

Genitori che all'ora della merenda entrano a scuola per aiutare i propri figli a mangiare, collaboratori scolastici che andando oltre quanto previsto dal contratto nazionale danno una mano anche se non sarebbe dovuta, presidi costretti a mandare avanti la baracca con le risorse che si ritrovano. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

