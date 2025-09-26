Diritto di critica per il Gip del Tribunale diffamazione per il Giudice di pace | ex sindaco farà appello
L'ex sindaco di Rodi Garganico Michele Sementino, affida a un comunicato stampa la replica in merito alla condanna per diffamazione emessa dal Giudice di Pace di Rodi Garganico, rispetto alla quale dovrà risarcire l'avvocato peschiciano Giuseppe Falcone, che durante la pandemia aveva denunciato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
La premier #Meloni critica #Israele "per aver superato i limiti", e la #Russia, "per le ferite al diritto internazionale". A margine, condanna l'attacco alla #Flotilla ma dice: "Missione irresponsabile".
